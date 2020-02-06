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НХЛ. Рейнджерс огорчили Торонто, Бостон обыграл Чикаго
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Рейнджерс – Торонто – 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Чикаго – Бостон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)
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