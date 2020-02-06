Две шайбы за шесть секунд. Невероятная история из НХЛ

Игроки Рейнджерс Мика Зибанежад и Крис Крайдер ухитрились провести две результативных атаки с интервалом всего в 6 секунд.

За три минуты до конца первого периода Зибанежад дальним броском вывел Рейнджерс вперед. Сразу после вбрасывания хозяева бросились в прессинг, что стало большим сюрпризом для Торонто. Канадцы мгновенно потеряли шайбу и пропустили выход один на один.

Рейнджерс выиграли со счетом 5:3, но на их турнирном положении эта эффектная победа мало отразилась. Клуб из Нью-Йорка занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе и отстает от зоны плей-офф на 9 очков.