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Две шайбы за шесть секунд. Невероятная история из НХЛ

Хоккей
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Рейнджерс шокировали Торонто двойным ударом.

Две шайбы за шесть секунд. Невероятная история из НХЛ
Новина українською

Игроки Рейнджерс Мика Зибанежад и Крис Крайдер ухитрились провести две результативных атаки с интервалом всего в 6 секунд.

За три минуты до конца первого периода Зибанежад дальним броском вывел Рейнджерс вперед. Сразу после вбрасывания хозяева бросились в прессинг, что стало большим сюрпризом для Торонто. Канадцы мгновенно потеряли шайбу и пропустили выход один на один.

Рейнджерс выиграли со счетом 5:3, но на их турнирном положении эта эффектная победа мало отразилась. Клуб из Нью-Йорка занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе и отстает от зоны плей-офф на 9 очков.

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В статье: НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Нью-Йорк Рейнджерс
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