Украина разгромно проиграла Казахстану на старте олимпийской квалификации

Казахи уже к середине первого периода повели 4:0. Оставшиеся почти 50 минут игры не имели никакого значения.

Украина проиграла Казахстану в седьмой раз за последние 10 лет. Единственная победа «сине-желтых» за этот отрезок состоялась в декабре 2012 года на международном турнире в Румынии.

Следующий матч в третьем раунде олимпийской квалификации украинцы проведут 7 февраля против Польши. Начало игры в 11:00 по киевскому времени.

Группа Н

Украина – Казахстан – 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Шайбы: Бабинец, 14:56 – Шевченко, 3:45, Петухов, 7:40, Метальников, 8:30, Старченко, 12:50, Жайлауов, 17:30, Диц, 33:10, Шестаков, 34:50, Орехов, 51:06

Польша – Нидерланды 8:0 (3:0, 4:0, 1:0)

Турнирная таблица: Польша – 3, Казахстан – 3, Украина – 0, Нидерланды – 0.