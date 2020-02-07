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НХЛ. Нью-Джерси разбил Филадельфию, победы Тампы и Вегаса

Хоккей
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За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Нью-Джерси разбил Филадельфию, победы Тампы и Вегаса
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Баффало – Детройт – 3:4 (0:2, 0:0, 3:1)

Флорида – Вегас – 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Монреаль – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Айлендерс – Лос-Анджелес – 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)

Филадельфия – Нью-Джерси – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Тампа-Бэй – Питтсбург – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Оттава – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Миннесота – Ванкувер – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Сент-Луис – Виннипег – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Аризона – Каролина – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Калгари – Нэшвилл – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Эдмонтон – Сан-Хосе – 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

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В статье: НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Филадельфия Флайерз
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