Хоккей
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НХЛ. Нью-Джерси разбил Филадельфию, победы Тампы и Вегаса
За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Баффало – Детройт – 3:4 (0:2, 0:0, 3:1)
Флорида – Вегас – 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)
Монреаль – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Айлендерс – Лос-Анджелес – 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Филадельфия – Нью-Джерси – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Тампа-Бэй – Питтсбург – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Оттава – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Миннесота – Ванкувер – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Сент-Луис – Виннипег – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Аризона – Каролина – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Калгари – Нэшвилл – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Эдмонтон – Сан-Хосе – 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
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