  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Детройт проигрывает Каламбус, Торонто в овертайме побеждает Анахайм
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Детройт проигрывает Каламбус, Торонто в овертайме побеждает Анахайм

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт проигрывает Каламбус, Торонто в овертайме побеждает Анахайм
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Коламбус" - "Детройт"

2 - 0 (0-0; 1-0; 1-0)

"Рейнджерс" - "Баффало"

2 - 3 (0-1; 0-1; 2-1)

"Торонто" - "Анахайм"

5 - 4 после ОТ (1-1; 2-0; 1-3; 1-0)

"Даллас" - "Миннесота"

2 - 3 (1-0; 1-2; 0-1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...