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НХЛ. Детройт проигрывает Каламбус, Торонто в овертайме побеждает Анахайм
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Коламбус" - "Детройт"
2 - 0 (0-0; 1-0; 1-0)
"Рейнджерс" - "Баффало"
2 - 3 (0-1; 0-1; 2-1)
"Торонто" - "Анахайм"
5 - 4 после ОТ (1-1; 2-0; 1-3; 1-0)
"Даллас" - "Миннесота"
2 - 3 (1-0; 1-2; 0-1)
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