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Украина уверенно побеждает Нидерланды, но на Олимпийские игры не выходит
Украинцы стали третьими в группе
Сборная Украины по хоккею в последнем матче группового этапа отбора на Олимпийские игры 2022 побеждает сборную Нидерландов со счетом 3-0.
Олимпийская квалификация. Третий раунд. Группа H
Нидерланды - Украина 0: 3 (0: 1, 0: 2, 0: 0)
1 период: 0:1 - Нименко (15.10) (Буценко, Бабинец)
2 период: 0:2 - Буценко (02,12) (Бабинец, Нименко); 0:3 Савченко (10,29) (Михнов, Толстушко)
3 период: 0-0
Вратари: Мейердрес - Оганджанян.
Таким образом, наша команда занимает 3 место в своей группе, пропуская вперед Польшу и Казахстан. Именно между этими командами определится обладатель путевки на ОИ 2022.