Украина уверенно побеждает Нидерланды, но на Олимпийские игры не выходит

Сборная Украины по хоккею в последнем матче группового этапа отбора на Олимпийские игры 2022 побеждает сборную Нидерландов со счетом 3-0.

Олимпийская квалификация. Третий раунд. Группа H

Нидерланды - Украина 0: 3 (0: 1, 0: 2, 0: 0)

1 период: 0:1 - Нименко (15.10) (Буценко, Бабинец)

2 период: 0:2 - Буценко (02,12) (Бабинец, Нименко); 0:3 Савченко (10,29) (Михнов, Толстушко)

3 период: 0-0

Вратари: Мейердрес - Оганджанян.

Таким образом, наша команда занимает 3 место в своей группе, пропуская вперед Польшу и Казахстан. Именно между этими командами определится обладатель путевки на ОИ 2022.