Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Национальной хоккейной лиги между "Вашингтон Кэпиталс" и "Нью-Йорк Айлендерс" на UA-Футбол. Встреча состоится в ночь с понедельника на вторник, 10-11 февраля, в 02:00 по Киеву.

На данный момент "Вашингтон" занимает вторую строчку на Востоке. "Айлендерс" идёт на шестой строчке в той же конференции. По ходу текущего сезона соперники встречались уже трижды: ни разу хозяева не выиграли: две победы на счету "Кэпиталс" и одна у команды из Нью-Йорка.

"Вашингтон Кэпиталс" - "Нью-Йорк Айлендерс"

НХЛ. Регулярный чемпионат. Начало в 02:00 по Киеву.

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Прямую трансляцию матча "Вашингтон" - "Айлендерс" в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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