Ванкувер - Нэшвилл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите на UA-Футбол матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Ванкувер Кэнакс" и "Нэшвилл Предаторс". Поединок состоится на "Роджерс Арене" в канадском городе Ванкувер в ночь с понедельника на вторник, 10-11 февраля, в 05:00 по киевскому времени.

Оба соперника представляют Западную конференцию. На данный момент "Ванкувер" занимает четвёртую позицию, "Нэшвилл" только десятый. Однако канадцы проиграли уже четыре встречи кряду. Сумеет ли "Кэнакс" сегодня ночью прервать свою серию?

"Ванкувер Кэнакс" - "Нэшвилл Предаторс"

НХЛ. Регулярный чемпионат. Начало в 05:00 по Киеву.

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