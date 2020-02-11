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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Айлендерс остановили Вашингтон, Калгари разбил Сан-Хосе

Хоккей
(1 голосов)

За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Айлендерс остановили Вашингтон, Калгари разбил Сан-Хосе
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Коламбус – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Монреаль – Аризона – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Филадельфия – Флорида – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Вашингтон – Айлендерс – 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)

Ванкувер – Нэшвилл – 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Сан-Хосе – Калгари – 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс
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