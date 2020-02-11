Хоккей
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НХЛ. Айлендерс остановили Вашингтон, Калгари разбил Сан-Хосе
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Коламбус – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)
Монреаль – Аризона – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Филадельфия – Флорида – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Вашингтон – Айлендерс – 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)
Ванкувер – Нэшвилл – 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Сан-Хосе – Калгари – 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
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