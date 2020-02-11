Анахайм - Сент-Луис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите на UA-Футбол прямую трансояция поединка Национальной хоккейной лиги между "Анахайм Дакс" и "Сент-Луис Блюз". Встреча пройдёт в "Хонда Центр" в ночь со вторника на среду, 11-12 февраля, в 05:00 по киевскому времени.

Оба оппонента провели по 56 матчей в текущем регулярном чемпионате. "Сент-Луис" возглавляет таблицу, а "Анахайм" идёт только 13-м. Однако из девяти последних игр "блюзмены" потерпели поражение в семи и рискуют в ближайшее время потерять лидерство. Сумеют ли" утки" воспользоваться плохой формой соперника?

"Анахайм Дакс" - "Сент-Луис Блюз"

НХЛ. Регулярный чемпионат. 12 февраля. Начало в 05:00 по Киеву.

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