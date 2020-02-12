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Хоккеист перенес сердечный приступ во время матча НХЛ

Хоккей
(2 голосов)

Инцидент произошел во время матча между Анахаймом и Сент-Луисом.

Хоккеист перенес сердечный приступ во время матча НХЛ
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В середине первого периода защитник Блюз Джей Боумистер после смены на скамейке потерял сознание. Его одноклубники мгновенно все поняли и вызвали на помощь медиков.

Благодаря оперативному вмешательству докторов состояние Боумистера стабилизировалось. Сейчас жизни 36-летнего хоккеиста ничего не угрожает.

Джей Боумистер с 2002 года провел в НХЛ 1240 матчей и набрал 635 очков (336+424). В прошлом году канадец выиграл Кубок Стэнли и вошел в «Тройной золотой клуб», где собраны олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и обладатели Кубка Стэнли.

Матч Анахайм – Сент-Луис был прерван при счете 1:1. На данный момент неизвестно, когда состоится доигровка.

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В статье: НХЛ Сент-Луис Блюз
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