Хоккеист перенес сердечный приступ во время матча НХЛ

В середине первого периода защитник Блюз Джей Боумистер после смены на скамейке потерял сознание. Его одноклубники мгновенно все поняли и вызвали на помощь медиков.

Благодаря оперативному вмешательству докторов состояние Боумистера стабилизировалось. Сейчас жизни 36-летнего хоккеиста ничего не угрожает.

Джей Боумистер с 2002 года провел в НХЛ 1240 матчей и набрал 635 очков (336+424). В прошлом году канадец выиграл Кубок Стэнли и вошел в «Тройной золотой клуб», где собраны олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и обладатели Кубка Стэнли.

Матч Анахайм – Сент-Луис был прерван при счете 1:1. На данный момент неизвестно, когда состоится доигровка.