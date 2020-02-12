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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Тампа обыграла Питтсбург, успехи Эдмонтона и Колорадо

Хоккей
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За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Тампа обыграла Питтсбург, успехи Эдмонтона и Колорадо
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Баффало – Детройт – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Нью-Джерси – Флорида – 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)

Айлендерс – Филадельфия – 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Питтсбург – Тампа-Бэй – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0)

Торонто – Аризона – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)

Миннесота – Вегас – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Виннипег – Рейнджерс – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Даллас – Каролина – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Колорадо – Оттава – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Эдмонтон – Чикаго – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Анахайм – Сент-Луис – 1:1 (1:1), перенесен

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг
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