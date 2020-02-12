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НХЛ. Тампа обыграла Питтсбург, успехи Эдмонтона и Колорадо
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Баффало – Детройт – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Нью-Джерси – Флорида – 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)
Айлендерс – Филадельфия – 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Питтсбург – Тампа-Бэй – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0)
Торонто – Аризона – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)
Миннесота – Вегас – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Виннипег – Рейнджерс – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Даллас – Каролина – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Колорадо – Оттава – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Эдмонтон – Чикаго – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
Анахайм – Сент-Луис – 1:1 (1:1), перенесен
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