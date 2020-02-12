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Белый Барс с разгромным счетом уступил Донбассу

Хоккей
(1 голосов)

Игра шла в одни ворота

Белый Барс с разгромным счетом уступил Донбассу
Новина українською

12 февраля в рамках 34-го тура соревнований в Дружковке встретились местный "Донбасс" и белоцерковский "Белый Барс".

С первых минут матча команды вступили в борьбу и опасно атаковали ворота обоих голкиперов. Даже несмотря на то, что дончанам удалось перебросать своего оппонента, "барсы" здорово ловили противника на контратаках. Открыть счёт удалось все же команде хозяев - после отличного паса от Ильи Коренчука вовремя клюшку подставил Александр Васильев.

На старте второго периода Владислав Волков удвоил преимущество донецкой команды.

После второй пропущенной шайбы, "барсы" провалились в обороне, пропустив еще трижды.

В заключительном отрезке встрече дончане не стали играть по счету, постоянно пытаясь увеличивать счёт на табло. По итогу это вылилось в еще одну заброшенную шайбу. "Белый Барс", в свою очередь, как бы не пытался отыграть хотя бы одну шайбу, однако прошить голкипера дончан у них так и не вышло.

"Донбасс" - "Белый Барс" 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Белый Барс (Бровары)
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