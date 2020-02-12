Кременчуг уничтожил Динамо

12 февраля, в Кременчуге состоялся очередной поединок 34-ого тура УХЛ-Пари-Матч, в котором лидер чемпионата ХК "Кременчук" принимал на своей площадке аутсайдера – харьковский МХК "Динамо".

Все три периода проходили по одному сценарию. Различие заключалось лишь в количестве заброшенных шайб. Кременчужане активно шли вперед, не давая "динамовцам" возможности выйти со своей зоны. Уже на первой минуте, стойка ворот выручила гостей от пропущенной шайбы. Но уже через две минуты хозяева все же забили гол.

Через три минуты хоккеисты "Кременчука" забросили три шайбы подряд.

"Динамовцы" смогли ответить лишь двумя полумоментами за 5 минут до конца периода.

Во второй двадцитиминутке "динамовцы" пытались провести атаки, но трижды ошиблись, за, что трижды поплатились. Харьковчане смогли размочить счет в концовке второго отрезка.

В третьем периоде забросили еще семь шайб.

"Кременчук" - МХК "Динамо" 14:1 (4:0, 3:1, 7:0)