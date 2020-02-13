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НХЛ. Бостон обыграл Монреаль, успехи Ванкувера и Лос-Анджелеса
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Бостон – Монреаль – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Лос-Анджелес – Калгари – 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Ванкувер – Чикаго – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
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