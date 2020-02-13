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Днепр разгромил Ледяных Волков и устроил драку в концовке матча

Хоккей
(1 голосов)

Концовка получилась интересной

Днепр разгромил Ледяных Волков и устроил драку в концовке матча
Новина українською

"Ледяные Волки" провели первый матч после поражения от "Динамо". В свою очередь "Днепр" подходил к этой встрече всего лишь с одной победой в трех последних матчах.

В первом периоде хозяева сумели забросить лишь раз, а во втором начали с четырех шайб, но быстро получили две в ответ – 4:2.

Дмитрий Чернишенко оформил дубль еще до начала заключительной 20-минутки, а в последнем периоде его партнеры довели дело до разгрома – 8:2.

В конце поединка произошла массовая драка, в которой принял участие и играющий президент "Ледяных Волков" вратарь Андрей Хапков. Суммарно за эту драку игроки команд получили 64 минуты штрафа:

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Днепр" – "Ледяные Волки" 8:2 (1:0, 4:2, 3:0)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) ХК Ледяные Волки
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