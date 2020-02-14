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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вашингтон справился с Колорадо, победы Нэшвилла и Филадельфии

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Вашингтон справился с Колорадо, победы Нэшвилла и Филадельфии
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Баффало – Коламбус – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1)

Флорида – Филадельфия – 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Нью-Джерси – Детройт – 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Тампа-Бэй – Эдмонтон – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Торонто – Даллас – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Оттава – Аризона – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Миннесота – Рейнджерс – 3:4 (2:1, 1:0, 0:2)

Нэшвилл – Айлендерс – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Колорадо – Вашингтон – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Анахайм – Калгари – 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)

Вегас – Сент-Луис – 6:5 (2:3, 1:1, 2:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш
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