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НХЛ. Вашингтон справился с Колорадо, победы Нэшвилла и Филадельфии
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Баффало – Коламбус – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1)
Флорида – Филадельфия – 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Нью-Джерси – Детройт – 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Тампа-Бэй – Эдмонтон – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Торонто – Даллас – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Оттава – Аризона – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Миннесота – Рейнджерс – 3:4 (2:1, 1:0, 0:2)
Нэшвилл – Айлендерс – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Колорадо – Вашингтон – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Анахайм – Калгари – 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
Вегас – Сент-Луис – 6:5 (2:3, 1:1, 2:1)
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