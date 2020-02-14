Питтсбург - Монреаль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

НХЛ. Регулярный чемпионат. 15 февраля. 02:00 по Киеву

"Питтсбург Пингвинс" - "Монреаль Канадиенс"

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Прямую трансляцию матча "Питтсбург" - "Монреаль" в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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