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Питтсбург - Монреаль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хоккей
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LIVE трансляция матча НХЛ

Питтсбург - Монреаль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

НХЛ. Регулярный чемпионат. 15 февраля. 02:00 по Киеву
"Питтсбург Пингвинс" - "Монреаль Канадиенс"

Если у вас не видно трансляцию под этим абзацем ниже, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы открыть плеер в новом окне.

Прямую трансляцию матча "Питтсбург" - "Монреаль" в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет "Оптимальный" будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Питтсбург Пингвинз Монреаль Канадиенс
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