Хоккей
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НХЛ. Каролина уверенно побеждает Нью-Джерси, Виннипег минимально уступает Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Виннипег" - "Сан-Хосе"
2 - 3 (0-1; 2-0; 0-2)
"Каролина" - "Нью-Джерси"
5 - 2 (2-1; 1-0; 2-1)
"Коламбус" - "Рейнджерс"
1 - 3 (0-1; 1-0; 0-2)
"Питтсбург" - "Монреаль"
4 - 1 (0-0; 3-1; 1-0)
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