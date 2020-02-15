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УХЛ. Донбасс на выезде дожимает Кременчуг, Ледяные Волки дома уступают Белому Барсу

Хоккей
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Результаты тура УХЛ

УХЛ. Донбасс на выезде дожимает Кременчуг, Ледяные Волки дома уступают Белому Барсу
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Украинской хоккейной лиги:

"Ледяные Волки" - "Белый Барс"

4 - 3 (0-0; 3-0; 1-3)

"Кременчуг" - "Донбасс"

4 - 5 (0-3; 3-1; 1-1)

1 период: 0-1 Колесников (07,00); 0-2 Колесников (13,13); 0-3 Карпенко (14,02)

2 период: 0-4 Лялька (02,12); 1-4 Александров (05,07); 2-4 Пузатов (05,22); 3-4 Григорян (13,40)

3 период: 3-5 Карамнов (08,42); 4-5 Григорян (17,14)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Донбасс на выезде дожимает Кременчуг, Ледяные Волки дома уступают Белому Барсу - изображение 1

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