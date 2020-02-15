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УХЛ. Донбасс на выезде дожимает Кременчуг, Ледяные Волки дома уступают Белому Барсу
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Украинской хоккейной лиги:
"Ледяные Волки" - "Белый Барс"
4 - 3 (0-0; 3-0; 1-3)
"Кременчуг" - "Донбасс"
4 - 5 (0-3; 3-1; 1-1)
1 период: 0-1 Колесников (07,00); 0-2 Колесников (13,13); 0-3 Карпенко (14,02)
2 период: 0-4 Лялька (02,12); 1-4 Александров (05,07); 2-4 Пузатов (05,22); 3-4 Григорян (13,40)
3 период: 3-5 Карамнов (08,42); 4-5 Григорян (17,14)
Турнирная таблица УХЛ:
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