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УХЛ. Херсонский Днепр катком прошелся по харьковскому Динамо
Результаты матча УХЛ
Вашему вниманию результаты матча 35 тура Украинской хоккейной лиги:
"Динамо Х." - "Днепр Х."
0 - 8 (0-3; 0-3; 0-2)
1 период: 0-1 Пугачев (13,11); 0-2 Луговой (14,22); 0-3 Дорофеев (14,46)
2 период: 0-4 Жвачкин (02,20); 0-5 Каракулько (05,17); 0-6 Целегородцев (13,10)
3 период: 0-7 Тимченко (02,39) 0-8 Целегородцев (15,24)
Турнирная таблица УХЛ:
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