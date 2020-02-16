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УХЛ. Херсонский Днепр катком прошелся по харьковскому Динамо

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матча УХЛ

УХЛ. Херсонский Днепр катком прошелся по харьковскому Динамо
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча 35 тура Украинской хоккейной лиги:

"Динамо Х." - "Днепр Х."

0 - 8 (0-3; 0-3; 0-2)

1 период: 0-1 Пугачев (13,11); 0-2 Луговой (14,22); 0-3 Дорофеев (14,46)

2 период: 0-4 Жвачкин (02,20); 0-5 Каракулько (05,17); 0-6 Целегородцев (13,10)

3 период: 0-7 Тимченко (02,39) 0-8 Целегородцев (15,24)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Херсонский Днепр катком прошелся по харьковскому Динамо - изображение 1
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В статье: УХЛ
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