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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Питтсбург разбил Детройт, победы Анахайма и Бостона

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Питтсбург разбил Детройт, победы Анахайма и Бостона
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Питтсбург – Детройт – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Рейнджерс – Бостон – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Каролина – Эдмонтон – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Ванкувер – Анахайм – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Нэшвилл – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Нью-Джерси – Коламбус – 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Оттава – Даллас – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Баффало – Торонто – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Виннипег – Чикаго – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Детройт Ред Уингз
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