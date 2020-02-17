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НХЛ. Питтсбург разбил Детройт, победы Анахайма и Бостона
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Питтсбург – Детройт – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Рейнджерс – Бостон – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Каролина – Эдмонтон – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Ванкувер – Анахайм – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Нэшвилл – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Нью-Джерси – Коламбус – 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Оттава – Даллас – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
Баффало – Торонто – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Виннипег – Чикаго – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
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