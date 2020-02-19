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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Разгромы от Филадельфии, Оттавы и Виннипега

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Разгромы от Филадельфии, Оттавы и Виннипега
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Филадельфия – Коламбус – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Питтсбург – Торонто – 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Детройт – Монреаль – 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Оттава – Баффало – 7:4 (4:2, 1:2, 2:0)

Нэшвилл – Каролина – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Сент-Луис – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Виннипег – Лос-Анджелес – 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)

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В статье: НХЛ Виннипег Джетс Филадельфия Флайерз
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