Хоккей
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НХЛ. Разгромы от Филадельфии, Оттавы и Виннипега
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Филадельфия – Коламбус – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Питтсбург – Торонто – 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
Детройт – Монреаль – 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)
Оттава – Баффало – 7:4 (4:2, 1:2, 2:0)
Нэшвилл – Каролина – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Сент-Луис – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Виннипег – Лос-Анджелес – 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)
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