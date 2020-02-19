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Шедевр в украинском хоккее: форвард Днепра забросил из-за ворот. ВИДЕО
«Лакросс-гол» от Александра Шибаева.
Один из самых эффектных моментов сезона произошел в концовке матча 35-го тура УХЛ между Днепром и Ледяными Волками (8:2). Форвард хозяев Александр Шибаев неуловимым движением из-за ворот переправил шайбу точно в незащищенный верхний угол.
Шибаев стал лучшим игроком недели в УХЛ. В двух матчах бомбардир Днепра набрал 7 очков (1+6).
Ранее UA-Футбол сообщал, что аналогичную шайбу из-за ворот в матче НХЛ забросил форвард Каролины Андрей Свечников.
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