Шедевр в украинском хоккее: форвард Днепра забросил из-за ворот. ВИДЕО

Один из самых эффектных моментов сезона произошел в концовке матча 35-го тура УХЛ между Днепром и Ледяными Волками (8:2). Форвард хозяев Александр Шибаев неуловимым движением из-за ворот переправил шайбу точно в незащищенный верхний угол.

Шибаев стал лучшим игроком недели в УХЛ. В двух матчах бомбардир Днепра набрал 7 очков (1+6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что аналогичную шайбу из-за ворот в матче НХЛ забросил форвард Каролины Андрей Свечников.