Донбасс на выезде разгромил Ледяных Волков

19 февраля, в Киеве стартовал 36-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч. В рамках первого матча тура "Ледяные Волки" принимали донецкий "Донбасс".

Первый период "Волки" начали с заброшенной шайбы. Однако, дальше киевляне сдали позиции, провалились в обороне и пропустили сразу 4 шайбы.

Во втором периоде Никита Петленко своей уверенной игрой не допустил разгромного счета. Дончане не могли отличиться на протяжении всего периода и только по конце второй двадцатиминутки сумели прошить Петленко, сделав счёт 5:1 на табло в пользу дончан.

В заключительном отрезке встречи команды не сбавили обороты и продолжили атаковать. Таким образом до конца матча "Волки" отметились голом, а "Донбасс" забросил ещё 5 шайб.

"Ледяные Волки" - "Донбасс" 2:10 (1:4, 0:1, 1:5)