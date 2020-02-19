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Днепр в овертайме переиграл Кременчуг

Хоккей
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В этом матче играли две равные команды

Днепр в овертайме переиграл Кременчуг
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Сегодня, 20 февраля, в Херсоне состоялся центральный поединок 36 - ого тура Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. "Днепр" на своей площадке принимал "Кременчук".

С первых минут хозяева пошли вперед и сумели создать, за первые 5 минут, пару опасных моментов возле ворот "Кременчука". В ответ, гости забили первыми. Херсонские хоккеисты бросили отыгрываться и чуть не пропустили второй гол.

До конца периода херсонцы могли забросить как минимум три шайбы, но во всех случаях вратарь "Кременчука" Никита Сандырев сыграл сверхнадежно.

Во второй двадцатиминутке сценарий игры не поменялся. Хозяева шли вперед, а гости, защищаясь, на контратаках искали успех возле ворот херсонцев. В результате, на 29 минуте Дмитрий Пугачев сравнял счет – 1:1.

В третьем периоде, при равной борьбе, цифры на табло не изменились. Обе команды имели равные шансы на то, чтобы победить.

В овертайме все решил мощный бросок Сергея Дорофеева.

"Днепр" - "Кременчук" 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

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В статье: ХК Кременчуг ХК Днепр (Херсон)
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