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Белый Барс обыграл Динамо с разницей в четыре шайбы
Теперь Белому Барсу придется сразиться с Ледяными Волками
Белый Барс в домашнем матче 36 тура УХЛ уверенно переиграл харьковское Динамо.
Хозяева еще в первом периоде завладели преимуществом благодаря шайбам Панченко и Бабинца. Вторая двадцатиминутка была равной, однако все же хозяева смогли завершить её в свою пользу, а шайба Блпгого в третьем отрезке игры заввершила уверенный погром гостей.
УХЛ. 36 тур
Белый Барс – Динамо 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
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