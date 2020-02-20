Белый Барс обыграл Динамо с разницей в четыре шайбы

Белый Барс в домашнем матче 36 тура УХЛ уверенно переиграл харьковское Динамо.

Хозяева еще в первом периоде завладели преимуществом благодаря шайбам Панченко и Бабинца. Вторая двадцатиминутка была равной, однако все же хозяева смогли завершить её в свою пользу, а шайба Блпгого в третьем отрезке игры заввершила уверенный погром гостей.

УХЛ. 36 тур

Белый Барс – Динамо 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)