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Белый Барс обыграл Динамо с разницей в четыре шайбы

Хоккей
(1 голосов)

Теперь Белому Барсу придется сразиться с Ледяными Волками

Белый Барс обыграл Динамо с разницей в четыре шайбы
Новина українською

Белый Барс в домашнем матче 36 тура УХЛ уверенно переиграл харьковское Динамо.

Хозяева еще в первом периоде завладели преимуществом благодаря шайбам Панченко и Бабинца. Вторая двадцатиминутка была равной, однако все же хозяева смогли завершить её в свою пользу, а шайба Блпгого в третьем отрезке игры заввершила уверенный погром гостей.

УХЛ. 36 тур

Белый Барс – Динамо 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

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В статье: ХК Белый Барс (Бровары) МХК Динамо Харьков
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