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В УХЛ определилась первая пара плей-офф

Хоккей
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Регулярный чемпионат близится к завершению.

В УХЛ определилась первая пара плей-офф
Новина українською

Накануне Белый Барс в матче 36-го тура регулярного чемпионата УХЛ со счетом 5:1 разгромил МХК Динамо и гарантировал себе четвертое место в турнирной таблице.

Таким образом, в четвертьфинале плей-офф Белый Барс сыграет с Ледяными Волками. Столичный клуб финиширует в регулярном чемпионате на пятом месте.

Что касается МХК Динамо, то аутсайдер сезона в первом раунде плей-офф сыграет с Донбассом или херсонским Днепром.

Четвертьфинальные серии плей-офф УХЛ будут сыграны до двух побед.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в матче УХЛ была забита невероятная шайба.

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В статье: УХЛ ХК Белый Барс (Бровары) МХК Динамо Харьков
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