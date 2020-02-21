Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В УХЛ определилась первая пара плей-офф
Регулярный чемпионат близится к завершению.
Накануне Белый Барс в матче 36-го тура регулярного чемпионата УХЛ со счетом 5:1 разгромил МХК Динамо и гарантировал себе четвертое место в турнирной таблице.
Таким образом, в четвертьфинале плей-офф Белый Барс сыграет с Ледяными Волками. Столичный клуб финиширует в регулярном чемпионате на пятом месте.
Что касается МХК Динамо, то аутсайдер сезона в первом раунде плей-офф сыграет с Донбассом или херсонским Днепром.
Четвертьфинальные серии плей-офф УХЛ будут сыграны до двух побед.
Ранее UA-Футбол сообщал, что в матче УХЛ была забита невероятная шайба.