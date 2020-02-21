В УХЛ определилась первая пара плей-офф

Накануне Белый Барс в матче 36-го тура регулярного чемпионата УХЛ со счетом 5:1 разгромил МХК Динамо и гарантировал себе четвертое место в турнирной таблице.

Таким образом, в четвертьфинале плей-офф Белый Барс сыграет с Ледяными Волками. Столичный клуб финиширует в регулярном чемпионате на пятом месте.

Что касается МХК Динамо, то аутсайдер сезона в первом раунде плей-офф сыграет с Донбассом или херсонским Днепром.

Четвертьфинальные серии плей-офф УХЛ будут сыграны до двух побед.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в матче УХЛ была забита невероятная шайба.