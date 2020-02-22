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УХЛ. Донбасс дома побеждает Днепр, Ледяные Волки снова проигрывают
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Украинской хоккейной лиги:
"Динамо Х." - "Ледяные Волки"
4 - 1 (0-0; 1-1; 3-0)
1 период: 0-0
2 период: 1-0 Геворкян (06,35); 1-1 Алдамзаров (11,26)
3 период: 2-1 Трапезников (11,44); 3-1 Лысин (12,46); 4-1 Кашевко (15,20)
"Донбасс" - "Днепр Х."
3 - 1 (0-0; 2-1; 1-0)
1 период: 0-0
2 период: 1-0 Лялька (02,49); 2-0 Лялька (06,38); 2-1 Пугачев (09,46)
3 период: 3-1 Коренчук (14,48)
Турнирная таблица УХЛ:
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