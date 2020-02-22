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УХЛ. Донбасс дома побеждает Днепр, Ледяные Волки снова проигрывают

Хоккей
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Результаты тура УХЛ

УХЛ. Донбасс дома побеждает Днепр, Ледяные Волки снова проигрывают
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Украинской хоккейной лиги:

"Динамо Х." - "Ледяные Волки"

4 - 1 (0-0; 1-1; 3-0)

1 период: 0-0

2 период: 1-0 Геворкян (06,35); 1-1 Алдамзаров (11,26)

3 период: 2-1 Трапезников (11,44); 3-1 Лысин (12,46); 4-1 Кашевко (15,20)

"Донбасс" - "Днепр Х."

3 - 1 (0-0; 2-1; 1-0)

1 период: 0-0

2 период: 1-0 Лялька (02,49); 2-0 Лялька (06,38); 2-1 Пугачев (09,46)

3 период: 3-1 Коренчук (14,48)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Донбасс дома побеждает Днепр, Ледяные Волки снова проигрывают - изображение 1

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В статье: УХЛ
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