Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Монреаль разбил Оттаву, Бостон разгромно проиграл Ванкуверу
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Нью-Джерси" - "Вашингтон"
3 - 2 (1-0; 1-1; 1-1)
"Питтсбург" - "Баффало"
2 - 5 (0-3; 1-0; 1-2)
"Филадельфия" - "Виннипег"
4 - 2 (2-0; 1-1; 1-1)
"Оттава" - "Монреаль"
0 - 3 (0-2; 0-1; 0-0)
"Рейнджерс" - "Сан-Хосе"
3 - 2 (1-1; 1-1; 1-0)
"Торонто" - "Каролина"
3 - 6 (1-0; 2-4; 0-2)
"Аризона" - "Тампа-Бэй"
7 - 3 (2-1; 2-2; 3-0)
"Нэшвилл" - "Коламбус"
4 - 3 после Б (2-0; 1-3; 2-0; 0-0; 3-2)
"Ванкувер" - "Бостон"
9 - 3 (2-1; 3-0; 4-2)
"Вегас" - "Флорида"
5 - 3 (1-1; 2-1; 2-1)
"Лос-Анджелес" - "Колорадо"
1 - 2 после Б (1-0; 0-1; 0-0; 0-0; 0-1)
Новости по теме
- 08:44 Весь спорт Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: Видео-подборка самых интересных моментов боксерского вечера
- 07:43 Весь спорт Тайсон Фьюри нокаутирует Деонтея Уайлдера и завоевывает титул чемпиона WBC
- 08:16 Весь спорт А он еще и петь умеет: Тайсон Фьюри после победы над Уайлдером исполнил хит. Видео