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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Монреаль разбил Оттаву, Бостон разгромно проиграл Ванкуверу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль разбил Оттаву, Бостон разгромно проиграл Ванкуверу
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Нью-Джерси" - "Вашингтон"

3 - 2 (1-0; 1-1; 1-1)

"Питтсбург" - "Баффало"

2 - 5 (0-3; 1-0; 1-2)

"Филадельфия" - "Виннипег"

4 - 2 (2-0; 1-1; 1-1)

"Оттава" - "Монреаль"

0 - 3 (0-2; 0-1; 0-0)

"Рейнджерс" - "Сан-Хосе"

3 - 2 (1-1; 1-1; 1-0)

"Торонто" - "Каролина"

3 - 6 (1-0; 2-4; 0-2)

"Аризона" - "Тампа-Бэй"

7 - 3 (2-1; 2-2; 3-0)

"Нэшвилл" - "Коламбус"

4 - 3 после Б (2-0; 1-3; 2-0; 0-0; 3-2)

"Ванкувер" - "Бостон"

9 - 3 (2-1; 3-0; 4-2)

"Вегас" - "Флорида"

5 - 3 (1-1; 2-1; 2-1)

"Лос-Анджелес" - "Колорадо"

1 - 2 после Б (1-0; 0-1; 0-0; 0-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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