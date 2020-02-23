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Быстрый карьерный рост: тренер Каролины поставил в рамку водителя ледозаливочной машины. Видео

Хоккей
(2 голосов)

Действительно уникальный случай

Быстрый карьерный рост: тренер Каролины поставил в рамку водителя ледозаливочной машины. Видео
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В матче Национальной хоккейной лиги между командами "Каролина" и "Торонто" случился уникальный случай. В середине игры Хьюрикейнс остались без голкипера. Сначала створ ворот команды защищал канадец Джеймс Раймер (он сыграл 6 минут 10 секунд и травмировался), затем на смену ему вышел чех Петр Мразек (сыграл 25 минут и 9 секунд и также получил повреждения).

Третьего голкипера в команде не было, в то время как по правилам разрешается выставить резервного вратаря. Не долго думая, тренера "Каролины" предложили эту вакантную должность 42-летнему водителю ледово-заливочного автомобиля Дэвиду Эйрсу, который до этого, понятно, что в НХЛ не играл.

Началось для него все неудачно: два пропущенных гола после первых трех бросков и уже 4:3 до конца второго периода. Но в третьей двадцатиминутке он сделал семь сейвов и не дал хозяевам больше забить, а вот "Каролина" смогла отличиться еще дважды. И, учитывая, что обе команды борются за плей-офф, эти спасения были невероятно важны в турнирном плане. Вот такой карьерный скачок.

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В статье: НХЛ Каролина Харрикейнз
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