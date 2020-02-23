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УХЛ. Кременчуг в увлекательном матче побеждает Белый Барс
Результаты тура УХЛ
Вашему вниманию результаты матча очередного тура Украинской хоккейной лиги:
"Кременчуг" - "Белый Барс"
4 - 3 (1-2; 1-1; 2-0)
1 период: 0-1 Благой (03,44); 0-2 Качан (10,00); 1-2 Созонов (13,57)
2 период: 1-3 Морозов (02,36); 2-3 Серанов (19,40)
3 период: 3-3 Пукс (04,03); 4-3 Гриценко (18,04)
Турнирная таблица УХЛ:
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