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УХЛ. Кременчуг в увлекательном матче побеждает Белый Барс

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура УХЛ

УХЛ. Кременчуг в увлекательном матче побеждает Белый Барс
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча очередного тура Украинской хоккейной лиги:

"Кременчуг" - "Белый Барс"

4 - 3 (1-2; 1-1; 2-0)

1 период: 0-1 Благой (03,44); 0-2 Качан (10,00); 1-2 Созонов (13,57)

2 период: 1-3 Морозов (02,36); 2-3 Серанов (19,40)

3 период: 3-3 Пукс (04,03); 4-3 Гриценко (18,04)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Кременчуг в увлекательном матче побеждает Белый Барс - изображение 1

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В статье: Белый Барс (Белая Церковь) Кременчуг
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