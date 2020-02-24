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НХЛ. Вашингтон переиграл Питтсбург, успехи Вегаса и Калгари

Хоккей
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За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Вашингтон переиграл Питтсбург, успехи Вегаса и Калгари
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Вашингтон – Питтсбург – 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)

Баффало – Виннипег – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Даллас – Чикаго – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Айлендерс – Сан-Хосе – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Детройт – Калгари – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Миннесота – Сент-Луис – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Анахайм – Вегас – 5:6 (1:1, 1:2, 3:2)

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
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