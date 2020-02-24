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НХЛ. Вашингтон переиграл Питтсбург, успехи Вегаса и Калгари
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Вашингтон – Питтсбург – 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Баффало – Виннипег – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Даллас – Чикаго – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Айлендерс – Сан-Хосе – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Детройт – Калгари – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Миннесота – Сент-Луис – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Анахайм – Вегас – 5:6 (1:1, 1:2, 3:2)
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
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