Женская сборная Украины проиграла Хорватии в серии послематчевых булиттов

Женская сборная Украины проиграла Хорватии в серии послематчевых буллитов в матче второго тура чемпионата мира-2020 в Дивизионе IIB.

Хорватки уже в первом периоде сумели реализовать численное преимущество и точный бросок на свой счет записала Тена Чавка. Команда Радченко отыгралась уже во второй 20-минутке.

Третий период оказался безголевым, как и овертайм, а в серии послематчевых бросков хорватки забросили дважды, а украинки не реализовали ни одной попытки.

Таким образом, после двух туров у Украины и Хорватии по два очка. Команды делят четвертое-пятое место в турнирной таблице.

ЧМ-2020. Дивизион IIB. Женщины

Хорватия – Украина 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)