Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Коламбус в овертайме добил Оттаву
За океаном завершен короткий игровой день регулярного чемпионата.
В единственном матче дня Коламбус на домашнем льду справился с Оттавой благодаря шайбе Эмиля Бемстрема на четвертой минуте овертайма.
Блю Джекетс прервали серию из восьми поражений и вернулись в зону плей-офф.
Оттава проиграла третий матч подряд и идет предпоследней в Атлантическом дивизионе
Коламбус – Оттава – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...