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НХЛ. Коламбус в овертайме добил Оттаву

Хоккей
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За океаном завершен короткий игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Коламбус в овертайме добил Оттаву

В единственном матче дня Коламбус на домашнем льду справился с Оттавой благодаря шайбе Эмиля Бемстрема на четвертой минуте овертайма.

Блю Джекетс прервали серию из восьми поражений и вернулись в зону плей-офф.

Оттава проиграла третий матч подряд и идет предпоследней в Атлантическом дивизионе

Коламбус – Оттава – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз Коламбус Блю Джекетс
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