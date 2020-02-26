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НХЛ. Бостон проиграл Калгари, Торонто справился с Тампой

Хоккей
(1 голосов)

За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Бостон проиграл Калгари, Торонто справился с Тампой

Бостон – Калгари – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Каролина – Даллас – 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Монреаль – Ванкувер – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1)

Айлендерс – Рейнджерс – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1)

Филадельфия – Сан-Хосе – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Тампа-Бэй – Торонто – 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Вашингтон – Виннипег – 4:3 (2:0, 1:1, 0:2)

Детройт – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Миннесота – Коламбус – 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)

Нэшвилл – Оттава – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Сент-Луис – Чикаго – 6:5 (1:2, 1:1, 4:2)

Аризона – Флорида – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Анахайм – Эдмонтон – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс
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