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НХЛ. Бостон проиграл Калгари, Торонто справился с Тампой
За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Бостон – Калгари – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Каролина – Даллас – 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Монреаль – Ванкувер – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1)
Айлендерс – Рейнджерс – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1)
Филадельфия – Сан-Хосе – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Тампа-Бэй – Торонто – 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Вашингтон – Виннипег – 4:3 (2:0, 1:1, 0:2)
Детройт – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Миннесота – Коламбус – 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)
Нэшвилл – Оттава – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Сент-Луис – Чикаго – 6:5 (1:2, 1:1, 4:2)
Аризона – Флорида – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Анахайм – Эдмонтон – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2)