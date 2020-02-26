Кременчук на выезде деклассировал МХК Динамо

Сегодня, 26 февраля, матчем в Харькове стартовал 38-й тур УХЛ-Пари-Матч. МХК "Динамо" принимал "Кременчук".

Хозяева первые пошли вперед, но хоккеисты "Кременчука" быстро взяли игру в свои руки, и уже на 5 минуте вышли вперед. Далее гости только наращивали свою атакующую мощь.

На 9 минуте форвард кремнчужан Ворона удвоил счет. Спустя три минуты гости провели быструю контратаку и Бабрусев забросил третью шайбу. Далее форвард "горожан" Гриценко забивает четвертый гол. А еще через три – Грицких доводит до 5:0.

За две минуты до конца периода, гости забросили еще парочку шайб.

Во второй "двадцатиминутке" подопечный Савицкого продолжили голевую феерию. Не смотря на отчаянные попытки харьковчан, кременчужане забросили еще пять шайб.

В заключительном отрезке матча, гости забросили еще две шайбы, и довели итоговый счет к 14:0.

МХК "Динамо" - "Кременчук" 0:14 (0:7, 0:5, 0:2)