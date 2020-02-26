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Донбасс добыл волевую победу над Белым Барсом

Хоккей
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Интрига сохранялась до конца матча

Донбасс добыл волевую победу над Белым Барсом
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в Белой Церкви 38-й тур регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч продолжили местный "Белый Барс" и донецкий "Донбасс".

Со стартовых минут ни одна команда не хотела сдаваться. Что "Белый Барс", что "Донбасс" не уступали ни на одном сантиметре площадки, попутно атакуя ворота друг-друга. Первые плоды массированные атаки принесли команде гостей - Виталий Лялька мощнейшим броском прошил белоцерковские ворота, открыв счёт в матче.

Казалось, что на первый перерыв команды уйдут со счётом 0:1 на табло, однако за минуту до конца матча клубы провели несколько молниеносных атак и обменялись заброшенными шайбами.

С самого начала второй двадцатиминутки дончанам удалось вернуть преимущество в две шайбы. Но "барсы" во второй раз в матче отличились, вновь сократив свое отставание до минимума.

Заключительный отрезок встречи, так же, как и второй, дончане начали с быстрой заброшенной шайбы. Эта шайба так и осталась единственной в третьем периоде, а матч команды закончили с итоговым счетом 4:2 в пользу донецкой команды.

"Белый Барс" - "Донбасс" 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Белый барс (Белая Церковь)
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Источник:
УХЛ
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