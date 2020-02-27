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НХЛ. Вегас бьет Эдмонтон, победы Колорадо и Лос-Анджелеса
За океаном завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Колорадо – Баффало – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Лос-Анджелес – Питтсбург – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Вегас – Эдмонтон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
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