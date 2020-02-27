  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Два матча чемпионата Швейцарии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два матча чемпионата Швейцарии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Хоккей
(1 голосов)

Поединки пройдут 28 и 29 февраля

Два матча чемпионата Швейцарии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
Новина українською

Две игры чемпионата Швейцарии по хоккею состоятся при пустых трибунах. Такое решение приняли власти кантона Тичино. Это связано со вспышкой коронавируса, в том числе в соседней Италии.

Сообщается, что без зрителей пройдут матчи "Амбри-Пиотта" — "Давос" (28 февраля) и "Лугано" — "Амбри-Пиотта" (29 февраля).

Кантон Тичино граничит с итальянскими регионами Пьемонтом и Ломбардией. В этих регионах объявлен карантин из-за коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: хоккей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...