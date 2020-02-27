Хоккей
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Два матча чемпионата Швейцарии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
Поединки пройдут 28 и 29 февраля
Две игры чемпионата Швейцарии по хоккею состоятся при пустых трибунах. Такое решение приняли власти кантона Тичино. Это связано со вспышкой коронавируса, в том числе в соседней Италии.
Сообщается, что без зрителей пройдут матчи "Амбри-Пиотта" — "Давос" (28 февраля) и "Лугано" — "Амбри-Пиотта" (29 февраля).
Кантон Тичино граничит с итальянскими регионами Пьемонтом и Ломбардией. В этих регионах объявлен карантин из-за коронавируса.
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