Два матча чемпионата Швейцарии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Две игры чемпионата Швейцарии по хоккею состоятся при пустых трибунах. Такое решение приняли власти кантона Тичино. Это связано со вспышкой коронавируса, в том числе в соседней Италии.

Сообщается, что без зрителей пройдут матчи "Амбри-Пиотта" — "Давос" (28 февраля) и "Лугано" — "Амбри-Пиотта" (29 февраля).

Кантон Тичино граничит с итальянскими регионами Пьемонтом и Ломбардией. В этих регионах объявлен карантин из-за коронавируса.