Днепр в гостях обыграл Ледяных Волков

Сегодня, 27 февраля, состоялся матч между "Ледяными Волками" и "Днепром" в рамках 38 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Первый период поединка прошел ровно и оба клуба показали, что готовы бороться за очки. Именно поэтому первая двадцатиминутка закончилась с нулями на табло, но с массой острых моментов у ворот обеих команд.

На стартовой минуте второго периода "щукам" удалось завладеть минимальным преимуществом - счёт открыл Денис Василенков. До конца второго отрезка встречи херсонцы ещё дважды прошили Никиту Петленко, существенно увеличив свой отрыв в счёте.

В заключительной двадцатиминутке "Волкам" удалось отыграть одну шайбу. Счёт 1:3 так и продержался на табло до конца поединка, хотя обе команды имели достаточно шансов менять цифры на табло.

"Ледяные Волки" - "Днепр" 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)