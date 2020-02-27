Донбасс снова одержал победу над Белым Барсом

27 февраля, в Белой Церкви состоялся перенесенный матч 4-го тура чемпионата УХЛ-Пари-Матч. "Белый Барс" принимал на своей площадке донецкий "Донбасс".

Обе команды продемонстрировали свою заряженность и желание победить. Ближе к середине первого периода "Донбасс" перехватил инициативу, прижал белоцерковчан в их зоне и вынудил "Барсов" действовать на контратаках.

Гости первыми пропустили в большинстве. До конца первой "двадцатиминутки" хоккеисты "Донбасса" имели три 100% момента для взятия ворот, но не смогли ими воспользоваться.

На третей минуте второго периода гости сравняли счет. После пропущенного "Барсами" гола, команды заиграли в открытый хоккей с обилием голевых возможностей. В третьем периоде, уже на 28 секунде игроки хозяева разыграли быструю атаку, и Бабинец сравнял счет – 2:2.

На 50-й минуте форвард дончан Шишлянников вывел гостей вперед удачно подставив клюшку во время броска одного из свои партнеров.

После пятой шайбы, пошел открытый хоккей с обоюдно острыми атаками и красивыми сэйвами вратарей. За минуту до конца, "Барсы" заменили вратаря на полевого игрока, но в результате потеряли шайбу и пропустили еще один гол. Итоговую шайбу в матче забросил Коренчук. Финальная сирена зафиксировала счет 2:4 в пользу гостей.

"Белый Барс" - "Донбасс" 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)