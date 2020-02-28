  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Виннпег громит Вашингтон, победы Бостона и Миннесоты
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Виннпег громит Вашингтон, победы Бостона и Миннесоты

Хоккей
(1 голосов)

За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Виннпег громит Вашингтон, победы Бостона и Миннесоты
Новина українською

Тампа-Бэй – Чикаго – 2:5 (0:0, 1:0, 1:5)

Флорида – Торонто – 3:5 (3:3, 0:0, 0:2)

Монреаль – Рейнджерс – 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Бостон – Даллас – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Детройт – Миннесота – 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)

Оттава – Ванкувер – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Нэшвилл – Калгари – 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Сент-Луис – Айлендерс – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Виннипег – Вашингтон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Сан-Хосе – Нью-Джерси – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Виннипег Джетс Вашингтон Кэпиталз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...