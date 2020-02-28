Хоккей
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НХЛ. Виннпег громит Вашингтон, победы Бостона и Миннесоты
За океаном завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Тампа-Бэй – Чикаго – 2:5 (0:0, 1:0, 1:5)
Флорида – Торонто – 3:5 (3:3, 0:0, 0:2)
Монреаль – Рейнджерс – 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Бостон – Даллас – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Детройт – Миннесота – 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Оттава – Ванкувер – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Нэшвилл – Калгари – 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Сент-Луис – Айлендерс – 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Виннипег – Вашингтон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Сан-Хосе – Нью-Джерси – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
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