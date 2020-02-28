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В Швейцарии запретили мероприятия с более чем 1000 человек

Хоккей
(1 голосов)

Здесь должен пройти ЧМ

В Швейцарии запретили мероприятия с более чем 1000 человек
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Правительство Швейцарии в связи с угрозой распространения коронавируса запретило проведение публичных мероприятий с аудиторией свыше 1000 человек, сообщает swissinfo.ch.

Этот запрет введён как минимум до 15 марта. Он уже вступил в силу, несмотря на разгар карнавального сезона, который привлекает большое число людей во многие швейцарские города.

"Главный приоритет Федерального совета Швейцарии — защита населения. Мы реагируем на последние события в области эпидемии коронавируса и классифицируем ситуацию в Швейцарии как чрезвычайную с точки зрения угрозы эпидемии. Сложившаяся ситуация позволяет федеральному совету принять меры, которые обычно входят в компетенцию кантонов", — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Напомним, именно в Швейцарии (Цюрихе и Лозанне) в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею. В Цюрихе были подтверждены два случая заболевания.

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В статье: Чемпионат Швейцарии коронавирус
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Комментарии (1)
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PiterCantrope (Франківськ)
28.02.2020 в 23:31
В Україні на футбол так чи так ніхто не ходить, так що такі заборони для спортивних подій навіть вводити не треба.
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