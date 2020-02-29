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НХЛ. Миннесота уничтожает Коламбус, Каролина минимально уступает Колорадо
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Каролина" - "Колорадо"
2 - 3 (0-1; 0-1; 2-1)
"Коламбус" - "Миннесота"
0 - 5 (0-2; 0-2; 0-1)
"Филадельфия" - "Рейнджерс"
5 - 2 (1-1; 2-0; 2-1)
"Анахайм" - "Питтсбург"
3 - 2 (1-0; 2-1; 0-1)
"Вегас" - "Баффало"
4 - 2 (1-1; 0-0; 3-1)
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