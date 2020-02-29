Кременчук забросил 14 шайб в ворота Ледяных Волков

Кременчук со счетом 14:1 разгромил Ледяных Волков и досрочно гарантировал себе первую строку по итогам регулярного чемпионата УХЛ.

Главным героем матча стал автор покера Дмитрий Орлов. Глеб Бондарук, Алексей Ворона и Тимур Гриценко в матче с гостями из столицы оформили по дублю.

Следующий матч в регулярном чемпионате УХЛ Кременчук проведет 7 марта против Донбасса. Ледяные Волки на день раньше в гостях встретятся с Белым Барсом.

УХЛ. Регулярный чемпионат. 39-й тур

Кременчук – Ледяные Волки 14:1 (3:0, 8:0, 4:1)

Шайбы: 1:0 Орлов (Хришпенц, Созонов), 9:27; 2:0 Гриценко (Грицких, Толстушко), 13:52; 3:0 Киселев (Бондарук, Бабрусев, - больш), 18:19; 4:0 Созонов (Орлов, Хришпенц, - больш.), 21:54; 5:0 Гриценко (Ворона, Толстушко), 22:38; 6:0 Бондарук (Киселев, Бабрусев), 24:59; 7:0 Орлов (Пукс), 25:16; 8:0 Ворона (Гриценко, Грицких), 25:44; 9:0 Бондаренко (Олейник, Чердак), 26:12; 10:0 Бондарук (Киселев, Серанов), 26:52; 11:0 Орлов (Пукс, Созонов), 27:20; 12:0 Орлов (Созонов), 49:16; 12:1 Дворник (Шабанов, Микульчик, - меньш), 54:41; 13:1 Олейник (Бабрусев, Варава), 59:09; 14:1 Чердак (Олейник, Бондаренко), 59:41.