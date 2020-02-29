Донбасс учинил разгром для харьковского Динамо

Интрига в матче продержалась менее четырех минут, пока Донбасс не забросил три безответных шайбы. Второй период завершился со счетом 6:0 в пользу фаворита, а в заключительной 20-минутке Динамо удалось забить в ворота Донбасса столько же шайб, сколько за семь предыдущих матчей.

Одним из главных героев матча стал Айнарс Подзиньш (2+3), еще 4 очка на счету Владислава Волкова (2+2).

В 40-м туре регулярного чемпионата Донбасс 7 марта в принципиальном поединке примет Кременчук. Динамо 5 марта в Херсоне сыграет с местным Днепром.

Донбасс - МХК Динамо 13:3 (3:1, 6:0, 4:2)

Шайбы: 1:0 – Захаров (Пангелов-Юлдашев – Подзиньш), 03:31, 2:0 – Коренчук (Милёхин), 03:47, 3:0 – Волков (Карамнов – Шишлянников), 12:38, 3:1 – Абаджян (Лисин – Борисов), 14:38, 4:1 – Пангелов-Юлдашев (Разумов – Мазур), 22:32, 5:1 – Колесниковс (Подзиньш), 23:19, 6:1 – Подзиньш (Захаров), 27:17, 7:1 – Шишлянников (Волков), 28:55, 8:1 – Шишлянников (Волков), 32:50, 9:1 - Подзиньш (Васильев – Яковлев), 34:11, 10:1 - Костиков (Захаров - Подзиньш),49:57, 11:1 – Мазур (Пангелов-Юлдашев – Карпенко), 53:18, 11:2 – Федоров (Праведный), 53:49, 12:2 – Васильев (Коренчук – Яковлев), 55:01, 13:2 – Волков (Карамнов - Колесниковс), 58:29, 13:3 – Кашевко, 59:52.