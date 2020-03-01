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УХЛ. Днепр минимально побеждает Белый Барс

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матча УХЛ

УХЛ. Днепр минимально побеждает Белый Барс
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча 39 тура Украинской хоккейной лиги:

"Днепр Х." - "Белый Барс"

2 - 1 (0-1; 2-0; 0-1)

1 период: 0-0

2 период: 1-0 Луговой (17,36); 2-0 Ромашенко (18,31)

3 период: 2-1 Бабинец (15,11)

Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Днепр минимально побеждает Белый Барс - изображение 1

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В статье: УХЛ
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