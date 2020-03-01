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УХЛ. Днепр минимально побеждает Белый Барс
Результаты матча УХЛ
Вашему вниманию результаты матча 39 тура Украинской хоккейной лиги:
"Днепр Х." - "Белый Барс"
2 - 1 (0-1; 2-0; 0-1)
1 период: 0-0
2 период: 1-0 Луговой (17,36); 2-0 Ромашенко (18,31)
3 период: 2-1 Бабинец (15,11)
Вашему вниманию турнирная таблица УХЛ:
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