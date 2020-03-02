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НХЛ. Вашингтон бьет Миннесоту, Вегас разгромно проигрывает Лос-Анджелесу
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Рейнджерс – Филадельфия – 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)
Флорида – Калгари – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Коламбус – Ванкувер – 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)
Миннесота – Вашингтон – 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)
Анахайм – Нью-Джерси – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Вегас – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
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