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НХЛ. Вашингтон бьет Миннесоту, Вегас разгромно проигрывает Лос-Анджелесу

Хоккей
(1 голосов)

За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Вашингтон бьет Миннесоту, Вегас разгромно проигрывает Лос-Анджелесу
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Рейнджерс – Филадельфия – 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)

Флорида – Калгари – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Коламбус – Ванкувер – 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)

Миннесота – Вашингтон – 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Анахайм – Нью-Джерси – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Вегас – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
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