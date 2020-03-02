Хоккей
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Из-за коронавируса IIHF отменила шесть международных турниров
Пока неизвестно, когда состоятся турниры
Из-за коронавируса отменено шесть мартовских турниров по хоккею. Об этом сообщает Международная федерация хоккея IIHF.
Решение было принято на внеочередном заседании руководства IIHF. Среди отмененных оказались четыре турнира у мужчин и два у женщин.
Отмена касается юниорских чемпионатов мира до 18 лет во втором и третьих дивизионах, которые должны были пройти в Эстонии, Болгарии, Турции и Люксембурге.
Также не состоятся женские чемпионаты мира в первом и вторых дивизионах в Польше и Испании.
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Источник:XSport.ua
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