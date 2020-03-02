Из-за коронавируса IIHF отменила шесть международных турниров

Из-за коронавируса отменено шесть мартовских турниров по хоккею. Об этом сообщает Международная федерация хоккея IIHF.

Решение было принято на внеочередном заседании руководства IIHF. Среди отмененных оказались четыре турнира у мужчин и два у женщин.

Отмена касается юниорских чемпионатов мира до 18 лет во втором и третьих дивизионах, которые должны были пройти в Эстонии, Болгарии, Турции и Люксембурге.

Также не состоятся женские чемпионаты мира в первом и вторых дивизионах в Польше и Испании.